Музыкально-поэтический спектакль по стихам и письмам Цветаевой представят в псковском театре

13:02, 04 апреля 2017, ПАИ

8 апреля в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой, созданный по стихам и письмам поэта «Серебряного века» Марины Цветаевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Нина Семенова - автор и исполнитель постановки - уже много лет служит псковскому театру драмы. Для неё эта поэтическая программа - «Есть час души…». Не один год актриса скрупулёзно продумывала и придумывала постановку «Цветаева и саксофон». Малая сцена театра, рассчитанная на небольшое количество зрителей, позволит каждому проникнуться поэзией, испытать на себе накал великих страстей беспокойного духа гениального поэта, восхождение души через боли, радости и потери к высшему смыслу жизни», - отметили в пресс-службе.

Псковский музыкант, дирижер, композитор Аркадий Галковский во время спектакля будет играть на музыкальных инструментах, среди которых саксофон - один из основных инструментов джаза и родственных ему жанров. «Саксофон обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью, что в сочетании с вдохновенным чтением стихов создает гипнотическое и неповторимое музыкально-поэтическое действо», - добавили в пресс-службе.

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 16 лет.

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах на улице Пушкина, 13 и гипермаркете «Империал» на первом этаже.