Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ

13:16, 04 апреля 2017, ПАИ

Опубликован детальный проект приспособления псковской тепловой электростанции (ТЭЦ), расположенной по улице Советской, 29. Презентация размещена на профильном портале archi.ru.

Над проектом обустройства здания и прилегающей территории, которую сочли привлекательной для элитного жилья, работает коллектив архитекторов во главе с руководителем архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном.

Однако, как пишет портал, не вся территория бывшей ТЭЦ отведена под жилой комплекс: примерно треть юго-восточной части, с мелкими постройками (в том числе домик Жуковского в стиле модерн), архитекторы не рассматривают. В их распоряжении – здание старой ТЭЦ и вся незастроенная часть территории вокруг, ближе к реке.

К реке комплекс раскрыт небольшой площадью между зданием ТЭЦ и Мстиславской башней, она начинается от променада и ориентирована на ось существующей лестницы спуска к реке. Здесь задуманы кафе, причем стоящая посередине сохранённая труба электростанции, по замыслу авторов проекта, добавит шика, свойственного реорганизуемым промзонам. Контрастное мощение штрихами черного-серого камня и кубические скамейки-табуретки будут предварять широкую лестницу – выпрямленный амфитеатр, чьи широкие ступени располагают к тому, чтобы на них сидеть и наблюдать за площадью и рекой. «Его можно использовать и для импровизированных представлений», – пояснил Никита Явейн.

Вход на мини-площадь с набережной, согласно проекту, обрамляют справа здание ТЭЦ, слева - бывший корпус администрации, в 1930-е годы поставленный прямо впритык к древней башне. Его поздний верхний этаж разберут и оставят 4 конструктивистских этажа. Навесной переход 1960-х между ТЭЦ и административным зданием заменят похожим, но стеклянно-металлическим. Что, с одной стороны, позволит сохранить исторические характеристики места, а с другой – оформить вход на площадь: он получит горизонтальную перемычку, сопоставимую с элементом крупного техногенного портала. Площадь, таким образом, не будет очень открытой, она больше похожа на крупный портал и для гуляющих по набережной будет скорее закоулком.

Второй вход со стороны набережной и вторая миниплощадь располагаются южнее: здесь перед фасадом ТЭЦ тоже появляется чёрно-серая вымостка, а правее вдоль здания вверх ведёт протяжённый «ступопандус». Вглубь территории можно будет подняться по диагонали, и, миновав гостевую парковку в самой середине, выйти через КПП на Советскую улицу. Так у комплекса образуется сквозная пешеходная ось, ведущая от реки в город. Впрочем, её доступность для горожан – вопрос, который ещё дискутируется. Пока что на презентации проекта прозвучало, что внутрь территории комплекса горожан будут «иногда пускать».

Вторая ось – внутренняя автомобильная улица – пересекает территорию продольно, связывая обрывки улиц, 80 лет назад разорванные промышленной территорией электростанции.

Что же касается самого здания ТЭЦ, то к разборке намечены 2-3 низкоэтажные пристройки 1960-х годов; остальное сохраняется и реставрируется. Окна поздних пристроек ТЭЦ будут обрамлены выступающими чёрными металлическими рамками, внизу появится круглое окно, угловой выступ получит выступающий стеклянный эркер – все вносимые «правки» приближают объемы 1960-х к стилистике авангарда.

В общем, здание ТЭЦ станет жилым домом. Главный печной зал архитекторы хотят превратить в просторный атриум высотой около 15 метров. Свет будет попадать внутрь через исторические шедовые фонари и большие окна в северной стене, куда прямое солнце проникнет только летом на закате. Зато вечером светящиеся изнутри окна гигантского вестибюля подсветят площадь. Внутри образуется эффектный, благодаря конструкциям 1930-х, крытый внутренний двор, где архитекторы запланировали даже деревья.

В атриум, почти как на улицу, выходят окна гостиных квартир южной части здания. Вдоль восточной и западной стен атриума размещены лестницы; их будет хорошо видно через большие окна, а запланированные рядом лоджии позволят любоваться двором сверху. Лифты спрятаны в северных концах коридоров; и еще два лестнично-лифтовых блока встроены в середину южной половины конструктивистского здания. Ни один фасад и ни одна старая перемычка здания не пострадают от лифтов, уверяют архитекторы.

Квартиры в здании ТЭЦ почти все трёхкомнатные, 2 спальни и гостиная. Только в узком объёме-пенале 1930-х годов постройки, вытянутом в юго-западной части вдоль набережной, проектировщики уместили одну четырехкомнатную квартиру с множеством окон на реку. Зато потолки повсеместно – 3,8 м.

Участок расположен на высоком берегу реки Великой, перепад высот – около 8 м, так что в западной части первый этаж корпуса №1 полностью открыт к набережной: именно в нём могут появиться кафе. Первый этаж восточного фасада полностью поглощён склоном. Зато дальше архитекторы запланировали двухъярусную парковку внутри холма: её нижний ярус расположен в уровне первого этажа дома-ТЭЦ, так что из парковки можно будет войти в дом.

ТЭЦ дополнят два совершенно новых трёхэтажных жилых дома: один расположился в глубине, восточнее парковки, он представляет собой узкое каре, «смотрящее» на реку (чуть наискосок, через площадь). Второй дом, квадратный и с совершенно замкнутым внутренним двором, разместят за пряслом стены и Мстиславской башней. Они похожи: оба напоминают дом, построенный «Студией 44» в Кронштадте. Лифтов нет. Зато в подвале есть кладовки и вход в них находится снаружи.

Квадратный дом напоминает пирамиду со срезанной вершиной и крестообразно прорезанными на четыре стороны входами во двор. Внутри перистиль: в первом этаже вокруг двора обходит крытая галерея на столбах. Такая монументальная даже в сравнительно малом объёме стереометрия – часть авторского языка Никиты Явейна. Разнокалиберные окна – тоже актуальный приём архитектуры конца XX и начала XXI века, сейчас они встречаются реже, а в данном случае мотивированы историческим контекстом: известно, что в современной архитектуре их нередко ассоциируют с древней псковской архитектурой, со средневековыми палатами и стенами.

Лишённые карниза простенки в верхнем этаже П-образного корпуса похожи на крепостные зубцы. А вот скатные кровли и вентвыходы, оформленные в виде труб, служат для того, чтобы вписаться в силуэт старого города. Издали они сольются с контурами вальмовых кровель.