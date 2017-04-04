Из-за короткого замыкания в Пустошкинском районе сгорела кровля жилого дома

10:46, 04 апреля 2017, ПАИ

Причиной возгорания в жилом доме в деревне Ситкино Пустошкинского района стало короткое замыкание электропроводки внутри строения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорела кровля дома.

Также 3 апреля в 11:10 в Великолукском районе в деревне Черпесса сгорело строение. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.