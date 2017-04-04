Один человек погиб на дорогах Псковской области 3 апреля

10:40, 04 апреля 2017, ПАИ

3 апреля в Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором погиб один человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В понедельник сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 379 нарушений Правил дорожного движения.

В органы внутренних дел Псковской области поступили 44 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, в том числе 15 - по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 26 преступлений, в том числе 14 краж.