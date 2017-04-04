Продукцию компании Apple гражданин Польши попытался незаконно ввезти в Псковскую область

10:55, 04 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку провоза незадекларированной продукции через границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

2 апреля в автомобильный пункт пропуска Бурачки в Себежском районе на въезд в Российскую Федерацию прибыл автомобиль «Ауди» под управлением 24-летнего гражданина Польши. Во время прохождения пограничного контроля молодой человек вел себя спокойно и уверенно. Однако при досмотре его транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, в задней части автомашины в районе багажного отсека было обнаружено затемнение, после чего транспортное средство направили в бокс углубленного досмотра.

Специалистам потребовалось 30 минут на проведение досмотра иномарки, в результате которого в нише, предназначенной для запасного колеса, обнаружены укрытые от пограничного и таможенного контроля и не заявленные в ходе декларирования изделия фирмы Apple - четыре ноутбука MacBook и девять мобильных телефонов iPhone в заводской упаковке. Ориентировочная цена выявленных товаров составляет около 1 миллиона рублей.

После проведения контрольно-проверочных мероприятий иностранец и выявленная продукция, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке, переданы сотрудникам таможни для принятия правового решения.