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Продукцию компании Apple гражданин Польши попытался незаконно ввезти в Псковскую область

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку провоза незадекларированной продукции через границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

2 апреля в автомобильный пункт пропуска Бурачки в Себежском районе на въезд в Российскую Федерацию прибыл автомобиль «Ауди» под управлением 24-летнего гражданина Польши. Во время прохождения пограничного контроля молодой человек вел себя спокойно и уверенно. Однако при досмотре его транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, в задней части автомашины в районе багажного отсека было обнаружено затемнение, после чего транспортное средство направили в бокс углубленного досмотра.

Специалистам потребовалось 30 минут на проведение досмотра иномарки, в результате которого в нише, предназначенной для запасного колеса, обнаружены укрытые от пограничного и таможенного контроля и не заявленные в ходе декларирования изделия фирмы Apple - четыре ноутбука MacBook и девять мобильных телефонов iPhone в заводской упаковке. Ориентировочная цена выявленных товаров составляет около 1 миллиона рублей.

После проведения контрольно-проверочных мероприятий иностранец и выявленная продукция, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке, переданы сотрудникам таможни для принятия правового решения.

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