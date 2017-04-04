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8 лет строгого режима получил пскович, избивший и ограбивший женщину 9 мая

42-летнего жителя Пскова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что вечером 9 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке подъезда № 3 дома №85 по улице Юбилейной, увидел спускающуюся по лестнице женщину. Преступник подошел к ней, нанес один удар кулаком по лицу и с силой дернул на себя за ручки ее сумки, в результате чего женщина потеряла равновесие, упала и ударилась головой о лестничную площадку. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления и распорядился им по собственному усмотрению. В результате здоровью женщины был причинён тяжкий вред, материальный ущерб составил в 13 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала приговор городского суда законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу.

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