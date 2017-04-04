Граждан Молдовы будут судить за незаконное пересечение границы в Псковской области

10:04, 04 апреля 2017, ПАИ

Прокурор Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении 4 граждан Молдовы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, трое из них обвиняются в незаконном пересечении Государственной границы РФ, четвертый – в пособничестве к совершению преступления.

В ходе следствия установлено, что 3 декабря 2016 года около 11:10 трое обвиняемых, заведомо зная, что в отношении них компетентные органы приняли решение о запрете въезда в РФ, на микроавтобусе под управлением гражданина Молдовы, имевшего информацию о правовом статусе своих сограждан на территории России, незаконно пересекли границу в районе деревни Дубокрай Невельского района.

Около 12:00 граждан задержали на территории Российской Федерации сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.