Бездомный из Великих Лук обвиняется в кражах из дачного дома и гаражей

11:51, 04 апреля 2017, ПАИ

Бездомный из Великих Лук обвиняется в кражах из дачного дома и гаражей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, безработный, судимый 24-летний молодой человек без определенного места жительства в октябре 2016 года, отжав дверь, незаконно проник в дом одного из садоводческих обществ. Отсюда обвиняемый похитил ноутбук, телевизор, электрический чайник и баян.

Через некоторое время он же незаконно проник в гаражи, расположенные в районе Лаврино, откуда похитил две «болгарки», перфоратор, набор ключей, шуруповерт, ресивер. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Часть похищенного изъята. Расследование завершено.

Теперь степень вины этого гражданина в ходе рассмотрения уголовного дела определит суд.