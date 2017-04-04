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Бездомный из Великих Лук обвиняется в кражах из дачного дома и гаражей

Бездомный из Великих Лук обвиняется в кражах из дачного дома и гаражей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, безработный, судимый 24-летний молодой человек без определенного места жительства в октябре 2016 года, отжав дверь, незаконно проник в дом одного из садоводческих  обществ. Отсюда обвиняемый похитил ноутбук, телевизор, электрический чайник и баян.

Через некоторое время он же незаконно проник в гаражи, расположенные  в районе Лаврино, откуда похитил две «болгарки», перфоратор, набор ключей, шуруповерт, ресивер. Причиненный ущерб превысил  50 тысяч  рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий  задержали подозреваемого. Часть похищенного  изъята. Расследование завершено.

Теперь степень вины этого гражданина в ходе рассмотрения уголовного дела определит суд.

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