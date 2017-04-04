Почти 600 человек остались без тепла на улице Волкова в Пскове

12:23, 04 апреля 2017, ПАИ

3 апреля в 9:10 в Пскове в доме № 1 по улице Волкова произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 157 миллиметров. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода.

В результате было отключено теплоснабжение в трёх многоквартирных домах по улице Волкова, 1 и 3 и улице Герцена, 16, в которых проживает 591 человек. В 15:00 аварийно-восстановительные работы завершились, теплоснабжение восстановлено в полном объеме.