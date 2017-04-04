Поддельная купюра обнаружена в одном из банков Пскова

11:52, 04 апреля 2017, ПАИ

3 апреля в одном из банков Пскова была обнаружена поддельная тысячерублёвая купюра. Полиция проводит проверку по этому факту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует пытаться сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - напоминают в полиции.