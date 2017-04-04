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Общество

Конкурс эссе и рисунков «Решай. Выбирай. Гордись» объявил Псковский облизбирком

Избирательная комиссия Псковской области проводит среди школьников конкурс эссе и рисунков на тему «Решай. Выбирай. Гордись». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов. Он проводится в один тур, работы принимаются до 30 апреля. Участники конкурса делятся на две возрастные группы: учащиеся 5-8 классов и  9-11 классов. Каждая возрастная группа принимает участие в определённой номинации.

Номинация конкурса для участников 1 группы - «Лучший рисунок «Любишь свой край – иди, выбирай»; номинация для участников 2 группы - «Эссе «Решай. Выбирай. Гордись!», которое  должно представлять собой сочинение-рассуждение с чётко выраженной позицией автора. Лучшие работы разместят на выставке в Единый день голосования 10 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

15 мая конкурсная комиссия подведёт предварительные итоги. До 20 мая Избирательная комиссия Псковской области примет решение о награждении победителей в соответствии с условиями конкурса. Победители получат призы и дипломы от организаторов.

Конкурс проходит при поддержке регионального отделения Ассоциации юристов России, регионального отделения Российского движения школьников совместно с Государственным управлением образования Псковской области. Он направлен на повышение уровня политической и правовой культуры будущих и молодых избирателей Псковской области, воспитание их активной гражданской позиции и вовлечение в избирательный процесс.

Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на сайте Избирательной комиссии в разделе «Объявления».

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