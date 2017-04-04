Нетрезвый водитель-рецидивист задержан в Печорском районе

12:10, 04 апреля 2017, ПАИ

Утром 3 апреля в Печорском районе на дороге Тешевицы - Гверстонь полиция установила нетрезвого 32-летнего водителя ВАЗа, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.