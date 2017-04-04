Великолукские полицейские нашли похищенные из иномарки аккумуляторы

13:03, 04 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция установила двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи из иномарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 3 апреля из автомобиля «Вольво», стоявшего у дома по улице Шевченко, неизвестные похитили два аккумулятора.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в данном преступлении, ими оказались местные жители 1998 и 2000 годов рождения. Похищенные аккумуляторы полицейские обнаружили и изъяли в одном из городских пунктов приема металла. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.