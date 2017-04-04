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Экономика

Ярмарка «Весна-2017» состоится 29 апреля в Великих Луках

29 апреля в Великих Луках пройдет универсальная ярмарка «Весна-2017». Она будет работать на площади Ленина с 8:00 до 16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских хозяйств, садоводов-огородников, народных мастеров-умельцев. В широком ассортименте будут представлены товары от производителей Великих Лук, районов Псковской области и других регионов: мясная и молочная продукция, разнообразный посевной материал - сортовой картофель, рассада и семена цветов, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Кроме того, на площади будут работать городские творческие коллективы, которые проведут интерактивные игры и конкурсы.

В связи с проведением ярмарки с 16:00 28 апреля до 16:00 29 апреля будет прекращено движение транспорта по площади Ленина и вдоль набережной реки Ловати от проспекта Ленина до площади Ленина; 29 апреля с 6:00 до 16:00 - по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла  Либкнехта, а также по улице Карла Либкнехта от Некрасова до Пионерской. Кроме того, с 16:00 28 апреля до 16:00 29 апреля будет запрещена стоянка на площади Ленина, парковке на улице Некрасова, 1 и площади Ленина, 3 (вдоль сквера).

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