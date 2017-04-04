Три года тюрьмы получил житель Великих Лук за угон и ДТП в нетрезвом виде

13:59, 04 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках суд приговорил 29-летнего безработного, ранее судимого мужчину к трем годам и 6 месяцам лишения свободы за угон и ДТП в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Преступника сотрудники ГИБДД задержали 30 октября 2016 года в Великих Луках на улице Колхозной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Лада Гранта», он совершил наезд на дерево. Выяснилось, что эту машину злоумышленник угнал у своего знакомого, с которым они вместе распивали спиртное в доме по Механическому проезду.

По решению суда мужчина также лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.