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Общество

Три года тюрьмы получил житель Великих Лук за угон и ДТП в нетрезвом виде

В Великих Луках суд приговорил 29-летнего безработного, ранее судимого мужчину  к трем годам и 6 месяцам лишения свободы за угон и ДТП в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Преступника сотрудники ГИБДД задержали 30 октября 2016 года в Великих Луках на улице Колхозной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Лада Гранта», он совершил наезд на дерево. Выяснилось, что эту машину злоумышленник угнал у своего знакомого, с которым они вместе распивали спиртное в доме по Механическому проезду.

По решению суда мужчина также  лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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