Псковские самбисты завоевали медали на Первенстве Северо-Запада

13:34, 04 апреля 2017, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо, которое прошло в Вологде с 1 по 3 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации самбо Пскова, в состязаниях участвовали около 500 спортсменов из Вологодской, Псковской, Мурманской, Новгородской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской областей, Карелии и Коми. Псковскую область представляли самбисты из Пскова, Великих Лук и Себежа.

В первый день боролись юноши и девушки 2003-2004 годов рождения, от Псковской области состязались 17 самбистов. Победителями стали великолучанин Сергей Щеглов (весовая категория 42 кг), Владислав Билоус (59 кг) и Полина Ванюхина (51 кг) из Пскова. «Серебро» завоевали великолучане Александр Логинов (35 кг) и Матвей Даньшов (46 кг), пскович Данила Петров (51 кг) и Мария Васильева из Великих Лук (65 кг). Призерами первого дня также стали Максим Кондратьев, Савелий Мех, Павел Боголепов, Александр Передерко, Виктория Яковлева и Ангелина Степанова.

Во второй день боролись юноши и девушки 2001-2002 годов рождения. Призовые места заняли псковские самбисты Даниил Головнев, Михаил Васильев, Матвей Лисовский, Любовь Лабусова и Валерия Петрова. «Псковичка Дарья Стояновская (48 кг) не оставила шансов сопернице, выиграв болевым приемом, а Ксения Щелканова (65 кг) из Пскова провела 4 схватки и все выиграла досрочно», - рассказали в Федерации самбо и отметили также выступление Сергея Щеглова, который провел 6 схваток и выиграл их практически досрочно.

По итогам соревнований были сформированы сборные команды округа для участия в первенстве России и спартакиаде учащихся страны. В их состав попали Сергей Щеглов, Владислав Билоус, Полина Ванюхина, Дарья Стояновская и Ксения Щелканова.