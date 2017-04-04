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Экономика

11 муниципалитетов Псковской области получат более 341 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства увеличил лимиты предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с решением премьер-министра Дмитрия Медведева, Псковская область получит более 341 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Средства распределят между Великолукским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Островским, Печорским, Плюсским и Порховским районами, а также Псковом и Великими Луками, уточнили в Государственном комитете по делам строительства и ЖКХ.

Всего в рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья до 1 сентября этого года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тыс. квадратных метров, в которых проживает более 4 тысяч человек.

По состоянию на 4 апреля, в благоустроенные жилые помещения в Псковской области фактически переселены 2 тысячи 585 человек из более чем 38 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

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