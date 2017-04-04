Из-за вредоносной программы на телефоне житель Порховского района лишился денег

13:17, 04 апреля 2017, ПАИ

Житель Порховского района установил на телефон вредоносную программу и лишился денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина решил скачать из интернета новую программу для использования на телефоне услуги онлайн-банкинга. Однако программа не имела лицензии и оказалась вредоносной. В результате с банковской карты гражданина пропали 20 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ОМВД России по Порховскому району выясняются обстоятельства произошедшего.