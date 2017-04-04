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Общество

Уроки водительской этики предложил ввести глава комитета Госдумы по безопасности

Глава комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагает ввести во всех российских автошколах обязательные уроки водительской этики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Считаю важным разработать и реализовать комплекс подобных мер, направленных на повышение культуры и безопасности вождения. Одной из таких мер могло бы стать введение в действующие регламент сдачи Правил дорожного движения обязательного экзамена на знание этики и культуры вождения», - сказал Василий Пискарев.

При этом он считает, что экзамен по этике должны сдавать не только те, кто получает   водительское удостоверение, но и лишенные его на определенный срок.

«Убежден, что дорожное движение - это та область, где воспитание может оказать не меньшее, а то и большее превентивное воздействие, чем самое суровое наказание, что также поможет избежать и иных правонарушений, и не только в сфере дорожного движения, - отметил депутат. - Многих трагедий на дорогах можно было бы избежать, если бы водители уважали друг друга».

Кроме того, Василий Пискарев указал, что в ряде стран Европы за грубое нарушение правил дорожного движения на водителя наряду с правовой ответственностью возлагается обязанность пройти платные курсы по культуре вождения.

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