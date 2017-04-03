Владимир Путин ужесточил ответственность для дебоширов на транспорте

16:46, 04 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет действующую статью Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» отдельным пунктом, предусматривающим ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах общественного транспорта: воздушном, водном, морском, железнодорожном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования

Максимальное наказание за это нарушение - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком на пять лет.

Кроме того, закон вводит ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». К ним, в том числе, будут отнесены действия зацеперов и лиц, которые бросаются камнями в поезда или ослепляют лазерными указками пилотов самолетов. Им будет грозить до двух лет лишения свободы.