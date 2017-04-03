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Политика

Владимир Путин ужесточил ответственность для дебоширов на транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет действующую статью Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» отдельным пунктом, предусматривающим ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах общественного транспорта: воздушном, водном, морском, железнодорожном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования

Максимальное наказание за это нарушение - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком на пять лет.

Кроме того, закон вводит ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». К ним, в том числе, будут отнесены действия зацеперов и лиц, которые бросаются камнями в поезда или ослепляют лазерными указками пилотов самолетов. Им будет грозить до двух лет лишения свободы.

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