Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины

12:28, 04 апреля 2017, ПАИ

Завершена проверка по факту смерти в деревне Старый Двор Новоржевского района не дождавшейся Скорой помощи пенсионерки. Как сообщили Псковскому агентству в пресс-службе администрации Псковской области, проверка была проведена совместными усилиями контрольного управления региона и областного комитета по здравоохранению.

Деревня Старый Двор находится в 40 километрах от Новоржева и в 7 километрах от деревни Заречье. От Новорожева до Заречья имеется автомобильная дорога с грунтовым покрытием, от Заречья до Старого Двора можно добраться по двум путями, один из которых представляет собой дорогу без покрытия, второй - колею вдоль поля, которой в зависимости от сезона можно или нельзя воспользоваться для проезда автомобильным транспортом.

Во время проверки Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации прослушаны аудиозаписи четырёх звонков 5 и 6 марта на пост Скорой медпомощи новоржевского филиала Пушкиногорской больницы, проанализированы записи со спутниковой системы ГЛОНАСС, позволяющие оценить маршрут движения автомобиля Скорой помощи, выезжавшего к пациентке.

5 марта в 19.43 зарегистрирован телефонный звонок на пост Скорой помощи. Звонила жительница деревни Старый Двор с целью вызова бригады к пациентке. Фельдшер, принявшая вызов, уточнила маршрут и спросила о наличии/отсутствии проезжей дороги. К этому времени на станции уже находились обе бригады, пришедшие на ночную смену. Одной из бригад и был передан вызов, на который она выехала незамедлительно.

После выезда бригады на вызов к пациентке фельдшер бригады, оставшейся на станции, нашла номер мобильного телефона соседки пациентки, осуществлявший вызов. В 20:18 состоялся телефонный звонок с поста СМП в Старый Двор, в ходе которого с соседкой была достигнута договоренность о том, что в случае невозможности проезда к деревне ей позвонят, и она попросит односельчан предоставить какой-либо транспорт с лучшей проходимостью. Однако номер телефона соседки бригаде, выехавшей на вызов, передан не был.

Скорая помощь попыталась проехать в деревню Старый Двор и преодолела примерно 1/3 расстояния, далее дорога была непроезжей; сложность передвижения усугублялась темным временем суток. Бригада вернулась в Заречье, откуда фельдшер позвонил напарнице (фельдшеру второй бригады) с сообщением о невозможности проехать к месту назначения и получил от нее указание вернуться на станцию.

Фельдшер выехавшей бригады о невозможности подъезда не уведомил ЕДДС. Он объясняет это отсутствием связи (пользуется личным телефоном). Между тем, звонок фельдшеру второй бригады он нашел возможность осуществить, однако в ходе состоявшегося звонка ни поручения об уведомлении ЕДДС, ни просьбы дать телефон для связи с его стороны не было.

Фельдшер второй бригады не дала выехавшей бригаде номер телефона соседки пациентки, а получив от выехавшей бригады сообщение о невозможности доезда, также не оповестила ЕДДС.

«Проверкой Госкомитета по здравоохранению установлено, что ни один из работников смены СМП не оповестил о ситуации ни старшего фельдшера СМП, ни руководителя филиала, ни главного врача ГБУЗ «Пушкиногорская больница». Бригады СМП филиала не радиофицированы и служебными мобильными телефонами с мобильным оператором, имеющим оптимальную зону покрытия, не оснащены. Спутниковая система ГЛОНАСС в режиме голосовой связи не функционирует», - отмечается в сообщении о результатах проверки.

5 марта в 22:42 из деревни Старый Двор от соседки пациентки поступил очередной звонок с вопросом о причине невыезда бригады. Разговор вел фельдшер выезжавшей бригады, к этому времени вернувшийся с необслуженного вызова. После получения ответа о том, что бригада не смогла проехать в деревню из-за распутицы, звонившая задала закономерный вопрос о том, почему в нарушение договоренности бригада не позвонила ей с места. Не получив удовлетворительного ответа, абонентка прервала разговор, что было расценено фельдшером как отказ от вызова, освобождающий его от дальнейших обязательств по отношению к пациентке, в том числе от обязательства по уведомлению ЕДДС.

Утром 6 марта на станцию СМП поступил звонок из деревни Старый Двор с уведомлением о смерти пациентки. Был принят вызов для констатации смерти. В светлое время суток доезд до места оказался возможен, вызов обслужен утренней сменой СМП и смерть пациентки констатирована.

По поручению следственных органов выполнена эксгумация тела умершей и судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой в качестве причины смерти был установлен атеросклеротический коронаросклероз.

Приказом Госкомитета по здравоохранению главному врачу ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница» Леониду Солонухину за недостаточный контроль за деятельностью филиала вынесено дисциплинарное взыскание (замечание) и приказано рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания сотрудникам филиала «Новоржевский», ответственным за выявленные нарушения, а также принять меры по исполнению предписания, выданного по результатам проверки.