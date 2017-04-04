Борьбу с незаконными постройками в охранных зонах ЛЭП ужесточат в Псковской области

12:47, 04 апреля 2017, ПАИ

На очередном заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством заместителя губернатора Псковской области — руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова обсуждался вопрос использования в Псковской области земельных участков, расположенных в границах охранных зон ЛЭП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выявил в регионе 98 фактов нарушений норм безопасности в охранных зонах ВЛ 35–110 кВ. Среди наиболее распространенных нарушений — возведение вблизи линий электропередачи и непосредственно под ними временных и капитальных строений различного назначения, огораживание территории, устройство площадок для хранения строительных материалов и бытовых отходов, стихийных парковок и платных автостоянок.

Зачастую владельцы участков, через которые проходят ЛЭП, при строительстве торговых или офисных центров изначально идут законным путем: разрабатывают проект и, как положено, согласовывают его с «Псковэнерго». Однако впоследствии, помимо предусмотренных проектом зданий и сооружений, застройщики возводят и другие строения, которых в проекте не было, и размещают их в охранной зоне ЛЭП. Это может быть не предусмотренная проектом парковка или площадка для сбора отходов.

Сооружение в границах охранных зон ЛЭП различных объектов является одним из главных препятствий к осуществлению нормального режима обслуживания электрических сетей. В процессе эксплуатации оборудования специалисты должны иметь беспрепятственный доступ к энергообъектам для их ремонта и технического обслуживания. В случаях, когда охранная зона ЛЭП застроена, добраться до опоры с применением различной техники и оборудования бывает невозможно. Поэтому даже самое простое повреждение линии электропередачи может на длительное время оставить без электричества район города или целое сельское поселение.

Кроме того, любой энергообъект является источником повышенной опасности. Нарушение охранной зоны ЛЭП создает реальную опасность короткого замыкания, контакта кровли с фазным проводом или обрыва провода под высоким напряжением, что представляет смертельную опасность для людей.

Штаб принял решение разработать неотлагательные меры по устранению нарушений законодательства об охранных зонах ЛЭП и скоординировать работу всех вовлеченных сторон — энергетиков, органов власти, а также государственных контролирующих и правоохранительных структур.