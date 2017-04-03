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Политика

Рабочая группа под руководством Андрея Турчака подготовила доклад к Госсовету при президенте

4 апреля в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак провел очередное заседание подгруппы рабочей группы по подготовке к Государственному совету РФ, который состоится в мае под председательством президента России Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках заседания участники обсудили проект доклада «О независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», сформированный на основе предложений членов подгруппы.

Представленные предложения касались изменений в федеральное и региональное законодательство, а также совершенствования порядка реализации независимой оценки качества оказания услуг. По общему мнению членов рабочей подгруппы, формирование системы независимой оценки необходимо рассматривать как важнейшее связующее звено между задачами реформирования социальной сферы и повышением качества и доступности социальных услуг и совершенствованием работы организаций, предоставляющих эти услуги.

Доработанный доклад будет направлен в администрацию президента РФ для подготовки основного доклада к совместному заседанию Госсовета и комиссии при президенте РФ.

Всего в рабочую группу вошли представители пятнадцати субъектов РФ, федеральных министерств, представители науки, бизнеса, а также общественные деятели.

Псковская область приглашена к подготовке доклада президента РФ как инновационная площадка по реализации различного рода проектов, направленных на повышение качества оказания социальных услуг.

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