Полицейские ищут похитителей бензопилы, бритвы и кофе из магазинов Великих Лук

14:20, 04 апреля 2017, ПАИ

Бензопилу, бритвенные станки и кофе украли из трёх разных магазинов неизвестные жители Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемые в преступлениях уже установлены. Ведётся их розыск.

Кроме того, у дома по улице Первомайской в Великих Луках у 13-летнего подростка похитили мобильный телефон. В этой краже подозревается безработная 17-летняя жительница Новосокольников. Похищенное изъято. Ведётся проверка