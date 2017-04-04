Скидку в 40% могут получить псковичи на мастер-класс по актёрскому мастерству и технике речи

14:42, 04 апреля 2017, ПАИ

8 и 9 апреля в бизнес-инкубаторе Пскова (набережная реки Великой, дом 6) экстремальная школа актёрского мастерства «Жёлтая Ворона» проведёт мастер-класс, в рамках которого любой желающий сможет познакомиться с основами актерского мастерства и техники речи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, мастер-класс предназначается для тех, кому же исполнилось 18 лет.

Занятия проведёт режиссёр и актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, художественный руководитель актерской школы-мастерской «Гвозди» Евгения Львова.

На оплату занятия можно получить скидку в 40%. Для этого необходимо заполнить анкету, которую можно найти по ссылке.