«Взрывной» ПАИ-live состоится 5 апреля

17:43, 04 апреля 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live 5 апреля в 15:00 станет главный специалист по разминированию аварийно-спасательной службы Псковской области Сергей Душин.

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Ежегодно на территории региона спасатели обезвреживают тысячи неразорвавшихся мин и снарядов. Например, 3 апреля саперы МЧС обезвредили авиабомбу, найденную недалеко от жилых домов в Порховском районе, несколькими днями ранее в результате взрыва другого боеприпаса погиб житель Псковского района. Каковы шансы наткнуться на «эхо войны» в центре Пскова, насколько опасно разводить костер в незнакомом месте, какие самые крупные боеприпасы находили в Псковской области и как готовят специалистов по разминированию, - об этом и многом другом расскажет гость ПАИ-live.

Свои вопросы Сергею Душину можно оставлять на странице ПАИ-live.