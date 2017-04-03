52 человека подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России»

13:01, 04 апреля 2017, ПАИ

На сегодняшний день 52 человека подали заявки на участие в дебатах и предварительном голосовании, по итогам которого будут определены кандидаты от партии «Единая Россия» на выборы в Псковскую городскую Думу. Об этом сообщил секретарь Псковского городского местного отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский на брифинге 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Иван Цецерский напомнил, что приём заявок ещё продолжается, он будет вестись до 28 апреля.

Глава Пскова проинформировал, что среди тех, кто подал заявки на предварительное голосование, есть действующие депутаты Псковской городской Думы от «Единой России». Однако, заметил глава Пскова, не все они смогут принять участие в выборах в качестве одномандатников, поскольку парламентариев от партии сегодня в гордуме 17, а округов будет 15.

Кроме того, он рассказал, что из городской Думы на работу в различные органы власти перешли 8 депутатов. «Гордума - хорошая возможность набраться опыта», - заявил Иван Цецерский.

Иван Цецерский проинформировал, что активно работает оргкомитет по подготовке дебатов и процедуры предварительного голосования, кроме того, в Пскове работает «Школа кандидата» и на следующей неделе губернатор Псковской области Андрей Турчак проведет в ней занятие по «Народной программе». «Это очень важное мероприятие. Оно направлено на то, чтобы кандидаты вели на дебатах конструктивный, деловой, обстоятельный разговор на темы развития города», - подчеркнул он.

Секретарь городского отделения партии добавил, что оргкомитет обеспечен всем необходимым, в частности, депутаты гордумы поддержали выделение муниципальных помещений для проведения дебатов и предварительного голосования. Глава Пскова обратил внимание на то, что аренду помещений «Единая Россия» оплатит и деньги поступят в местный бюджет. «Подспорье для решения насущных проблем», - заметил он.

Представитель оргкомитета отметила, что совместно с местным политическим советом партии организованы 15 счетных участковых комиссий по 15 одномандатным округам. Она подчеркнула, что помещения для проведения дебатов и голосования традиционно определены по округам, «чтобы не путать людей».

Для участие в голосовании, рассказала выступающая, гражданину необходимо подойти с паспортом на участок на территории своего избирательного округа, получить бюллетень и сделать выбор. Голосование будет рейтинговым и пройдёт на территории всего города. Она выразила надежду на активность граждан.