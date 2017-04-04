5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов

18:24, 04 апреля 2017, ПАИ

5 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +9 до +14.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.