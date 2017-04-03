8-9 апреля в Пскове начнутся дебаты претендентов на участие в выборах в гордуму от «Единой России»

13:51, 04 апреля 2017, ПАИ

В ближайшие выходные дни, 8-9 апреля, в Пскове начнутся публичные дебаты претендентов на участие в выборах в городскую Думу от «Единой России». Об этом сообщил секретарь Псковского городского местного отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский на брифинге 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Дебаты будут проходить по выходным дням до 28 мая, исключением станет Пасха, которая в этом году празднуется 16 апреля.

Иван Цецерский подчеркнул, что дебаты могут посетить все желающие, чтобы задать «злободневные вопросы» кандидатам. «Темы четко определены, касаются жизнедеятельности и развития города», - добавил он.

«Процедура проходит очень открыто, жители могут формировать свое отношение к тому или иному участнику дебатов», - сказал секретарь городского отделения партии. Она напомнил, что на сайте «Единой России» можно найти страницу предварительного голосования, выбрать муниципальный округ и посмотреть полный, пофамильный, перечень участников дебатов.

Иван Цецерский заверил, что нет никаких согласованных списков кандидатов на выборы: в гордуму будет баллотироваться тот, кто победит в предварительном голосовании.

Она также рассказал, что по регламенту, любой участник предварительного голосования вправе выпускать любые листовки, плакаты, устраивать пикеты, привлекать сторонников и использовать любые законные методы агитации. При этом в день голосования наглядная агитация будет представлена в помещениях, где оно пройдёт.

«Регламентом запрещен подкуп, если комиссия выявит нарушения, кандидат может быть снят с процедуры предварительного голосования. Если нарушения будут выявлены в ходе голосования, комиссия вправе аннулировать результаты голосования», - предупредил Иван Цецерский.