Калининградский перевозчик пытался ввезти в Псковскую область салаку под видом кильки

13:36, 04 апреля 2017, ПАИ

В МАПП Бурачки Себежского района запретили движение автомобиля, перемещавшего в Московскую область 18,7 тонны балтийской мороженой кильки, произведённой в посёлке Дивное Калининградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с несоответствием информации о наименовании товара, заявленной в ветеринарном сертификате, сведениям, указанным на маркировочной этикетке (салака мороженая). Принято решение о возврате товара, оформлен акт о возврате груза.