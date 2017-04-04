Партию собранного год назад индийского винограда не пустили в Псковскую область

14:09, 04 апреля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещён транзит из Литвы в Казахстан партии свежего винограда весом 1,7 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление фитосанитарного сертификата страны происхождения (Индии), выданного 28 марта 2016. На маркировке товара был указан срок реализации не более 31 дня, что свидетельствует о предоставлении документов, не подтверждающих соответствие перемещаемой партии подкарантинной продукции. Виноград вернули на сопредельную территорию.