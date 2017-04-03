Петр Алексеенко: Я не нейтральный, я – неконфликтный

09:00, 05 апреля 2017, ПАИ

Петр Алексеенко был избран на пост первого секретаря Псковского обкома КПРФ в декабре 2016 года, сразу же после скоропостижной смерти его предшественника, Александра Рогова. Алексеенко сразу же оценили как «компромиссную фигуру», призванную не допустить дальнейшую эскалацию конфликта в региональном отделении компартии. Спустя 100 с небольшим дней после назначения редактор Псковского агентства информации побеседовал с главным коммунистом области о том, что сегодня представляет собой КПРФ в Псковской области и какие планы у местных коммунистов.

«Народ не хочет рисковать»

- Петр Васильевич, сколько членов насчитывает сегодня КПРФ в нашем регионе?

- У нас в Псковской области около тысячи коммунистов. Это те, кто платят партийные взносы, посещают наши мероприятия. За последние 15 лет число членов партии в области сократилось в целом примерно на треть…

- Почему сократилось количество членов компартии?

- У нас сейчас в районах нет производств, где можно себя проявить, зарабатывать. Молодежь уезжает, остаются бюджетники. А это категория людей, у которых, если они проявят интерес к КПРФ, начинаются проблемы по работе. Народ не хочет рисковать, особенно те, кто в трудоспособном возрасте. Пенсионерам-то терять нечего, поэтому они у нас ударной силой и являются.

- Больше всего активистов у КПРФ в Пскове и Великих Луках?

- Где-то по 130-140 членов. Хотя в Пскове за последние годы число партийцев подсократилось, но сейчас динамика есть. Сейчас у нас в Пскове новый первый секретарь горкома – Михайлов Дмитрий Юрьевич. Он активно взялся за работу.

- Выходит, в Великих Луках, где жителей в два раза меньше, чем в Пскове, членов компартии – столько же. Как думаете, почему так получается?

- Ну, там более промышленный город и более активное население. Там руководитель нашего отделения, Сосновский Сергей Валерьевич, является руководителем предприятия, связи у него есть. Возможно, поэтому там и больше наших сторонников. Выборы тоже показывают, что результаты КПРФ там лучше.

А может быть, там свою роль играют протестные отношения к руководству города, [главе Великих Лук Николаю] Козловскому. Это тоже влияет на то, как голосуют за оппозицию.

- А работа с молодежью в региональном отделении КПРФ ведется?

- Сейчас мы активно работаем со спортивными организациями. Есть секция мотокросса, футбольная команда в Великих Луках. Секретарь обкома Аркадий Анатольевич Мурылев возглавляет областную федерацию по ММА. Недавно приходили ребята-самбисты. Поэтому надеемся, что работа активизируется.

- То есть с молодежью вы работаете преимущественно через тему спорта?

- Да. Хотя последние события, митинг сторонников [руководителя Фонда по борьбе с коррупцией, оппозиционного политика Алексея] Навального, показали, что молодежь у нас откликается, выходит на улицу, если завлечь ее чем-то необычным…

«Навальный – это молодой Ельцин, только трезвый!»

- Вы какие-то выводы для себя в связи с этим сделали?

- Навальный много работает через социальные сети, где молодежь все время зависает… Поэтому, может быть, они так откликнулись… Вообще, как ответил [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов на мартовском пленуме ЦК: «Навальный – это молодой Ельцин, только трезвый!» У него задача сейчас - раскачать лодку этими действиями. Как в свое время [первый президент России Борис] Ельцин начинал с «борьбы с привилегиями», а потом с потрохами сдал Западу всю Россию.

Вот они вцепились – «борьба с коррупцией». Выявляют факты по [премьер-министру Дмитрию] Медведеву, по другим руководителям. Мы тоже против Медведева! Собираем подписи за его отставку. И сейчас представители фракции КПРФ в Госдуме требуют, чтобы проверили Медведева по всем этим фактам. Но то, что делает Навальный… Надо все проводить в рамках закона!

- Сталину как-то пожаловались на Рокоссовского, что он часто меняет любовниц: «Что делать будем, товарищ Сталин?» А он ответил: «Что будем делать? Завидовать будем!» Так что КПРФ будет делать в этих условиях? Какая-то работа в тех же социальных сетях у вас ведется?

- У нас сейчас в «ВКонтакте» аккаунт есть… И я постоянно выкладываю в «Фейсбуке» все материалы… Ну и свои сайты у КПРФ есть… Потом вот у нас в Дедовичах телестудия – мы с ними сотрудничаем, помогаем. Стараемся…

Сейчас по Великим Лукам у нас есть такой товарищ – Константин Григорян, который занимается кабельным телевидением. Он вышел на телевизионный канал КПРФ «Красная линия», договорился, теперь по Лукам его распространяет, сейчас хочет на Псков переключиться.

- Он это из идейных соображений делает или это бизнес?

- Да, он член партии. С другой стороны, бизнесом тоже надо заниматься…

- А в региональном отделении партии вообще много бизнесменов?

- Пара десятков у нас есть таких людей. Есть такой Федоров Сергей – у него своя автомастерская, он нам помогает, вступил в партию, активно работает.

- В предыдущий созыв Псковского областного Собрания по спискам КПРФ был избран крупный псковский предприниматель Игорь Савицкий. Это вообще реально сегодня - привлечь под знамена компартии крупный бизнес?

- Тот же Савицкий… Ясен был его интерес просто быть депутатом. А так он практически не участвовал в нашей жизни. На прошлых выборах в областное Собрание и на этих, предстоящих, мы решили отказаться от такой практики, когда люди хотят быть депутатами и за это нам предлагают деньги.

«Можно было бы решить все вопросы более мягким путем»

- Вы общаетесь с депутатами оппозиционных фракций в Собрании?

- Мы перед сессиями проводим консультации, чтобы определиться по основным вопросам: поддерживать или не поддерживать. Перед прошлой сессией встречались и перед этой.

- Перед стартом кампании 2016 года КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» поделили округа, чтобы не мешать друг другу. Как вы оцениваете этот опыт?

- Опыт, отрицательный или положительный, это всегда хорошо. В любом случае, не получилось у оппозиционных партий ни один одномандатный округ взять. А на выборах в органы местного самоуправления у нас план - смотреть по обстановке. Если есть нормальный вариант – то можно сотрудничать.

- Вас многие расценивают как «нейтральную фигуру» на посту первого секретаря обкома. Дескать, вас избрали, чтобы не обострять конфликт, начавшийся еще перед смертью Рогова. Вы согласны с такой оценкой?

- Я сказал бы, что я не нейтральный, а по жизни неконфликтный человек. Стараюсь разрешать все вопросы путем переговоров. Не такими крутыми методами, как исключение из партии и тому подобное. Можно было бы решить все вопросы, я считаю, более мягким путем. Это ведь не только в нашем региональном отделении бывали такие ситуации. Надо, как сказал Зюганов, «не допускать нарыва». Своевременно такие вопросы разруливать.

С другой стороны, тут был конфликт не столько взглядов и мнений, сколько личностей, столкновение характеров людей.

- Конфликт в псковском отделении компартии сейчас, по вашей оценке, полностью изжит или только притушен?

- Я считаю, что в настоящее время никакого конфликта нет. Есть критические замечания в адрес областного отделения, его аппарата. Мы думаем, как эти проблемы устранить, наладить нашу работу. В таком деловом ключе все идет.

«Пенсионеру-то терять нечего»

- Александра Рогова укоряли за низкие результаты компартии в последних кампаниях. Очевидно, вам нужно что-то менять в этом направлении. Какие у КПРФ планы на предстоящие в 2017 году многочисленные выборы?

- Конечно, мы хотим в Псковской городской Думе больше мест иметь. То же самое по Великим Лукам. Потом, у нас довыборы в областное Собрание по округу № 8.

Тоже будем выставляться, добиваться результата. Постараемся, чтобы не хуже, чем в 2012 году, были результаты выборов.

- Компартия везде будет выставлять кандидатов?

- Зачем везде? Распылять силы? Тем более нам и финансовые средства не позволяют… Тем не менее 50 % округов рассчитываем закрыть. По городам – 100 %.

- А на участие в выборах глав районов есть претенденты?

- Есть, но пока не будем об этом говорить. Сами знаете, как бывает – выдвинется человек, и начинается… На главу района же пенсионера не поставишь. Пенсионеру-то терять нечего – поэтому он идет и в депутаты, везде. А человек, который работает на производстве или у которого бизнес свой, начинает испытывать притеснения. Я на себе это испытал еще в Пыталово, когда выдвигался на главу района в 1998 году. Пришлось бизнес весь продать и в Псков переехать.

- То есть от КПРФ будут выдвинуты реальные претенденты на победу, а не статисты?

- Нет, такого не будет – что только бы выставить кого-то, как раньше было. Были такие у нас случаи… Будут реальные кандидаты, кто имеет желание, возможность, кто просит поддержку.

- Как вы оцениваете изменение принципов формирования городских дум в Пскове и Великих Луках?

- Отрицательно. Это, конечно, приведет к дополнительной нагрузке. Не только на нас, но и на избирательную комиссию. Возможно, что-то где-то пропустят, и будет как с Михайловым Дмитрием Юрьевичем, которого сняли с выборов в областное Собрание по одномандатному округу из-за каких-то небольших упущений. Мотивируют тем, что депутаты ближе будут к избирателям. Не знаю… Закону это не противоречит, но проблем нам добавит.

- Как вы относитесь к идее возвращения прямых выборов мэра в Пскове?

- Мы это поддерживаем, однозначно. В прошлом году даже Цецерский говорил об этом какое-то время… Но потом, видимо, с ним пообщались, и он перестал… «Яблоко» готовится внести законопроект о возвращении прямых выборов. Будем его поддерживать.

«Хорошим специалистам надо хорошо платить»

- Экс-депутаты областного Собрания от КПРФ Аркадий Мурылев, назначенный бизнес-омбудсменом Псковской области, и Иван Штылин, возглавивший областной комитет по спорту, продолжают сотрудничать с партией?

- Мурылев – секретарь областного комитета, член бюро, кандидат в члены ЦК партии. Он активно работает и в городском великолукском отделении, и в областном. А Штылин – да, действительно из партии официально не вышел, но связь немножко потерял. Но будем стараться тоже с ним работать. Он молодой еще… Может быть, трудно ему в администрации…

- Владимир Никитин, который много лет занимал пост первого секретаря обкома КПРФ и представлял Псковскую область в Госдуме, сейчас оказывает какое-то влияние на работу регионального отделения компартии?

- Ну да, оказывает. Советуемся с ним. Он стоит на учете в первичном отделении № 1 города Пскова. Присутствует на партсобраниях, активно выступает.

- Псковская областная организация КПРФ издает сразу несколько СМИ. Но есть мнение, что этот медийный ресурс используется крайне неэффективно: «Коммунисты сами напечатали свои газеты, сами и прочитали». Вы с этим согласны?

- У нас три газеты: «Псковский рубеж», «Над Ловатью», «Псковская искра». «Псковскому рубежу» уже 25 лет, «Над Ловатью» недавно 20 было… Раз они выходят столько лет, не закрылись, значит, востребованы, люди читают. У нас и подписка организована на эти газеты…

- То есть вас все устраивает в их работе, содержании?

- Ну, не все, конечно… Мы сейчас взяли пресс-секретаря. Газеты изменились, стали привлекательнее. Хотелось бы лучше, но как есть пока… На все надо деньги.

В Омске, кажется, партийная газета выходит тиражом 40 тысяч. Хорошо продается, и не только себя содержит, но и партийное отделение. Это тоже зависит от редколлегии, от специалистов хороших… А хорошим специалистам надо хорошо платить. А для этого деньги нужны, которых сейчас не хватает…

Беседовал Максим АНДРЕЕВ