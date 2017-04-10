Живее всех живых

17:52, 10 апреля 2017, ПАИ

В предвкушении новой части «Чужого» Ридли Скотта, режиссер Даниэль Эспиноса предлагает зрителям проверить нервы на прочность и выпускает космический триллер «Живое».

Наши дни. На международной космической станции (МКС) собрались русская командир экипажа Екатерина Головкина (Ольга Дыховичная), японский инженер Шо Мураками (Хироюки Санада), американские медик Девид Джордан (Джейк Джилленхол) и механик Рори Адамс (Райан Рейнолдс) и двое англичан: эпидемиолог Миранда Норз (Ребекка Фергюсон), и ученый-биолог Хью Дерри (Арийон Бакаре).

Экипаж с нетерпением ждет прибытие капсулы с марсохода, который долгое время тщательно изучал грунт красной планеты в поисках живых организмов. Поиски прошли удачно. В грунте обнаруживают одноклеточный микроорганизм, с первого взгляда напоминающий инфузорию-туфельку. На борту МКС начинаются лабораторные испытания. Английскому биологу Хью Дерри удается разбудить от спячки внеземной живой организм, который ученый позже окрестил Кельвином.

Сначала маленький Кельвин ведет себя дружелюбно, изучает окружающий мир, который ограничивается небольшим стеклянным инкубатором. Но, после неудачной попытки провести над ним эксперимент, приоритеты пришельца меняются, и зритель уже догадывается, что ничего хорошего членов экипажа МКС в следующие полтора часа фильма не ждет.

В американском кинематографе просматривается некий процесс «замещения». Старые, культовые режиссеры стали сдавать позиции. Авторы, которые, казалось бы, уже прочно заняли определенную нишу в том или ином жанре, понемногу вытесняются молодыми режиссерами, которые никогда не работали в таких жанрах, но, как ни странно, их работы получаются более интересными.

К таким «старичкам» относится Ридли Скотт - мастер и основоположник космических ужасов. Все знают его «чужих» еще со времен VHS. К сожалению, Скотт последнее время занимается только «высасыванием» денег из своих же продуктов, выпуская приквелы «Чужого».

На смену Скотту пришел шведский режиссер Даниэль Эспиноса. Среди его работ скандальная драма о временах СССР «Номер 44» и пара шпионских боевиков («Код доступа «Кейптаун», «Шальные деньги»). Но Эспиноса смело берется за жанр космического триллера, когда-то принадлежавший только Скотту, и выдает выдержанный по канонам классики, ужасающий и атмосферный хоррор.

В этой картине, несмотря на чувство предсказуемости, удачно сошлось все. Здесь зритель найдет грамотно выстроенный саспенс, который держит в напряжении на протяжении всего фильма, отсылки к «Чужому», послужившему источником вдохновения для авторов.

Избитый сюжет космических хорроров со страшными непонятными организмами («Нечто», «Пекло», «Прометей», «Чужой», «Миссия на Марс», «Аполлон 18»), здесь воспринимается и ощущается совершенно по-другому. Атмосфера фильма напоминает некоторые эпизоды сериала Криса Картера «Секретные материалы» (стоит только вспомнить серию с инопланетной «чумой» на исследовательской станции на Аляске), а музыка Йона Экстранда только усиливает напряжение.

Оператор Шеймас МакГарви использует в этом фильме популярные на сегодня методы съемки - чего только стоит длинный план (long shot) с плавными пролетами в круглых коридорах МКС в начальной сцене фильма (привет Алехандро Гонсалесу Иньярриту). Некоторые сцены позаимствовали и из Нолановского «Интерстеллара»: кадры с «прикреплённой» на борту корабля камерой, общие планы в космосе и на орбите Земли.

«Живое» - это картина без лишних философских рассуждений. Строгий космический триллер, снятый по канонам жанра, с блистательным актерским составом, внятным сценарием, выдержанной атмосферой саспенса, которая будет преследовать зрителя на протяжении всего фильма, и неожиданной концовкой, после которой останется легкий шлейф ужаса.

Пожалуй, цитата из «Особого мнения» Стивена Спилберга лучше всего поможет донести главную мысль фильма «Живое»: «До чего же одинаковы все существа. В опасное мгновение, когда прижмет посильнее, любая из тварей стремится к одной и только одной вещи – к тому, чтобы выжить».