Глава Удмуртии задержан за злоупотребление должностными полномочиями

13:48, 04 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьёва. Произошло это утром 4 апреля, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Интерфакс».

Собеседник агентства не уточнил, какая именно организация произвела задержание и в связи с каким делом. Официальными комментариями агентство пока не располагает.

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, сообщает, что в отношении главы Удмуртии возбуждено дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По месту жительства Александра Соловьёва проходят обыски.