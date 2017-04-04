Великолучанин Иван Макаров готовится к Сурдлимпийским играм в Турции

17:05, 04 апреля 2017, ПАИ

Член сборной России по велоспорту-шоссе, Заслуженный мастер спорта России великолучанин Иван Макаров готовится к Сурдлимпийским играм, которые состоятся в июле в Турции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В рамках тренировочного сбора 2 апреля спортсмен принял участие во Всероссийских соревнованиях в Судаке (Республика Крым). Теперь ему предстоит старт в многодневной велогонке с 7 по 9 апреля.

Тренирует спортсмена Заслуженный тренер России Александр Филиппов.