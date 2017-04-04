Стрелять из лука и расписывать яйца научат псковичей организаторы Пасхального фестиваля

18:13, 04 апреля 2017, ПАИ

Ремесленные ряды, мастер-класс по росписи деревянных яиц, лучный тир и пасхальные угощения ждут гостей VI ежегодного Пасхального фестиваля, который пройдет 23 апреля на стадионе «Машиностроитель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 18:00.

С 12:30 до 13:30 жителей города ждет интерактивное общение и творческие номера от клуба элитного собаководства.

С 13:30 до 16:00 горожане смогут посетить научное шоу «Открывашка», развлекательную программу от Бюро интересных событий «Обними слона», а также принять участие в народных забавах — хороводах и катание яиц.

Конкурс на лучший Пасхальный кулич начнется в 15:00, который пройдет по принципу «контрольной закупки»: псковичи попробуют угощение и отдадут свой голос лучшему. После подсчета голосов будут выбраны 3 победителя, которые получат сертификаты на бесплатное посещение SPA.

В 16:00 гостей ждет концерт.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Управления культуры администрации Пскова и совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

Заявки на участие в конкурсе можно отправить по адресу: taskaevpskov@mail.ru. Записаться на фестиваль можно здесь.