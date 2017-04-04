0
18:24
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
18:18
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
17:59
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
16:45
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 1-я: Подбираем шины
15:39
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
14:06
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
Еще новости
Общество

Стрелять из лука и расписывать яйца научат псковичей организаторы Пасхального фестиваля

Ремесленные ряды, мастер-класс по росписи деревянных яиц, лучный тир и пасхальные угощения ждут гостей VI ежегодного Пасхального фестиваля, который пройдет 23 апреля на стадионе «Машиностроитель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 18:00.

С 12:30 до 13:30 жителей города ждет интерактивное общение и творческие номера от клуба элитного собаководства.

С 13:30 до 16:00 горожане смогут посетить научное шоу «Открывашка», развлекательную программу от Бюро интересных событий «Обними слона», а также принять участие в народных забавах — хороводах и катание яиц.

Конкурс на лучший Пасхальный кулич начнется в 15:00, который пройдет по принципу «контрольной закупки»: псковичи попробуют угощение и отдадут свой голос лучшему. После подсчета голосов будут выбраны 3 победителя, которые получат сертификаты на бесплатное посещение SPA.

В  16:00 гостей ждет концерт.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Управления культуры администрации  Пскова и совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

Заявки на участие в конкурсе можно отправить по адресу: taskaevpskov@mail.ru. Записаться на фестиваль можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
04 апреля 2017
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
04 апреля 2017
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
04 апреля 2017
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
04 апреля 2017
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
04 апреля 2017
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
04 апреля 2017
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ 5
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
04 апреля 2017
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины

Идет загрузка...