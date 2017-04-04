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Культура

Монументальное полотно Гавриила Горелова привезут из Иркутска на выставку в Псков

18 апреля монументальное полотно художника Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков» из собрания Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачева выставят в Пскове в честь 755-летия Ледового побоища, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На фото: Фрагмент картины

Выставка запланирована в рамках двустороннего соглашения между Иркутским областным художественным музеем и Псковским государственным объединением историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Сотрудники музея уже начали готовить картину для транспортировки в Псков, где она пробудет до конца мая.

Картина Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков» является одной из самых больших в собрании музея. Её размеры 2 на 4 метра. «Написанное в 1947-ом полотно, в тот же год экспонировалось на всесоюзной выставке в Москве, где имело большой успех у публики благодаря героико-патриотической тематике и талантливому исполнению. В собрание иркутского музея полотно попало благодаря его директору Алексею Фатьянову. Однако из-за огромного размера его хранили в свёрнутом состоянии на валу. Лишь спустя 65 лет музею удалось снять полотно с вала и заняться его реставрацией. Картина была представлена иркутской публике 31 октября 2014 года на выставке, посвященной Дню народного единства», - рассказали в музее-заповеднике.

«Мы очень рады тому, что начинаем сотрудничество с Псковским объединенным музеем-заповедником. Благодаря этому жители Псковской области смогут увидеть жемчужину нашей коллекции, а в перспективе сотрудничество двух музеев нацелено на долгосрочную программу обменных выставок, — отметила директор иркутского музея Наталья Сысоева. — Мы регулярно отправляем работы на различные выставки. Например, сейчас в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия на выставке одного экспоната находится уникальная резная шкатулка из фондов Иркутского художественного музея. А до конца месяца в музее Братска откроется экспозиция «Земля Иркутская», где будут представлены 35 работ из нашего музейного фонда».

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