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Общество

В Пскове стартовало общественное обсуждение программы благоустройства города

В Пскове стартовало общественное обсуждение программы «Формирование современной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в Управлении городского хозяйства администрации города, реализация программы позволит создать благоприятные условия городской среды, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В УГХ отметили, что форма общественного обсуждения выбрана для выявления и учета мнения граждан, организаций и общественных объединений, обеспечения гласности и соблюдения интересов граждан при принятии администрацией города Пскова решений по вопросам благоустройства территории муниципального образования.

Программа разбита на два направления: благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. «Программа рассчитана на активных граждан, которые готовы выйти с предложением к муниципальным властям, подать заявку о ремонте своей дворовой территории и общественной зоны. Предложения рассмотрит и оценит специальная комиссия. Заявки, которые не войдут в план ремонта на текущий год, планируется реализовать в перспективе следующих лет», - рассказали в УГХ.

Администрация города определила порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений от граждан по дворовым территориям и общественным пространствам. Данная информация размещена на портале администрации Пскова.

В программе прописаны виды работ и расчеты при благоустройстве дворов и общественных зон: восстановление дворовых проездов и пешеходных тротуаров и дорожек, установка урн, скамеек, оборудование парковок для транспорта, обеспечение наружного освещения путем размещения на фасад, озеленение, сооружение искусственных дорожных неровностей, детских площадок.

Предложения от граждан принимаются до 30 апреля.

Отметим, на минувшей сессии Псковской городской Думы депутаты утвердили план ремонта дворов. Программа «Формирование современной городской среды на 2017 год» имеет отдельное финансирование.

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