Портфель кредитных карт Россельхозбанка увеличился на 37%

15:02, 04 апреля 2017, ПАИ

Россельхозбанк подвел итоги работы в сегменте карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания в 2016 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, за этот период портфель действующих банковских карт вырос на 10,7% и по состоянию на 1 января превысил 3,6 млн штук. Остатки на счетах банковских карт увеличились на 32%. Прирост числа действующих кредитных карт банка составил 36,5%, при этом объем кредитов по пластиковым картам вырос на 91,2%. Общая сумма безналичных покупок по картам банка за прошедший год увеличилась на 55,8%.

Банк продолжил активно развивать линейку кредитных и дебетовых карт. Так, в 2016 году банк создал кобрендинговую карту с компанией «Роснефть», была введена в действие программа лояльности «Урожай» для держателей карт. Кроме того, стартовали продажи специального продукта для путешественников «Путевая карта», были разработаны новые предложения, в том числе для зарплатных клиентов, использующих карты платежной системы МИР, начат выпуск карт международной платежной системы China Union Pay.

В 2016 году банк объединил сеть своих банкоматов с сетями платежных устройств банков-партнеров – ПАО «РОСБАНК» и АО «Райффайзенбанк». Таким образом, общее количество банкоматов в объединенной сети АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК» и АО «Райффайзенбанк» по состоянию на 1 января составило порядка 12,4 тыс. устройств.

Банк предоставляет услуги торгового эквайринга широкому кругу клиентов – от малых частных фермерских хозяйств до крупных федеральных торговых сетей. В 2016 году банк на 92% увеличил общий комиссионный доход от эквайринговой сети, эффективность которой по показателю дохода на один терминал возросла на 43% по сравнению с 2015 годом.

Одним из важнейших направлений деятельности банка по направлению карточного бизнеса остается развитие дистанционных каналов банковского обслуживания. Так, в 2016 году клиентам банка стала доступна новая современная система дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк»/«Мобильный банк».