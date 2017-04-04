0
18:24
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
18:18
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
17:59
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
16:45
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 1-я: Подбираем шины
15:39
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
14:06
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
Еще новости
Общество

Об основных причинах пожаров рассказали сотрудники МЧС жителям Острова

4 апреля отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области совместно с участковым уполномоченным полиции и представителем редакции газеты «Островские вести» провели противопожарный рейд в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники рейда провели беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировали 19 человек, распространили более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. До граждан довели информацию о телефонных номерах экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
04 апреля 2017
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
04 апреля 2017
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
04 апреля 2017
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
04 апреля 2017
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
04 апреля 2017
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
04 апреля 2017
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ 5
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
04 апреля 2017
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины

Идет загрузка...