Об основных причинах пожаров рассказали сотрудники МЧС жителям Острова

18:24, 04 апреля 2017, ПАИ

4 апреля отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области совместно с участковым уполномоченным полиции и представителем редакции газеты «Островские вести» провели противопожарный рейд в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники рейда провели беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировали 19 человек, распространили более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. До граждан довели информацию о телефонных номерах экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.