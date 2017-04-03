508 тысяч жителей Псковской области смогут проголосовать на выборах-2017

15:22, 04 апреля 2017, ПАИ

508 тысяч избирателей смогут принять участие в голосовании на выборах в сентябре этого года в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков на пресс-конференции, посвященной предстоящим избирательным кампаниям в Единый день голосования 10 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы готовимся вместе с партиями, ТИКами и УИКами к предстоящим выборам», - отметил Николай Цветков. Он напомнил, что всего в области насчитывается 428 муниципальных депутатов. Выборы пройдут в собрания 21 муниципального образования и 2 городских округов - Великолукской и Псковской городских дум. Будут замещены 380 мандатов, 236 из них - по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам.

Николай Цветков также рассказал, что пройдут выборы глав семи районов: Дедовичского, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Плюсского и Пыталовского. Также состоятся довыборы в Псковское областное Собрание по одномандатному избирательному округу №8 (Великие Луки) и выборы депутата Собрания Невельского района по одномандатному избирательному округу №2.