Порядка 6 тысяч обращений поступили в марте в ЕДДС Пскова

17:07, 04 апреля 2017, ПАИ

В марте в ЕДДС города Пскова поступили порядка 6 тысяч обращений граждан, 4 тысячи из них касались городского хозяйства. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Пскова Владимир Воробьев на координационном совещании у главы города 4 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Воробьев также рассказал, что паводковый период прошел спокойно, предотвращены 5 выходов на лёд водоёмов. Кроме того, в ЕДДС поступили 288 сообщений об авариях на транспорте, 77 - авариях на системах жизнеобеспечения. «На каждый вопрос граждане получают конкретный ответ», - заверил Владимир Воробьёв.

Он добавил, что в Пскове принят план работ по пожарному обеспечению на весенне-летний период, и до 5 апреля собственников городских территорий оповестят о мерах безопасности.