В марте псковские полицейские изъяли 2660 литров контрафактного алкоголя

15:31, 04 апреля 2017, ПАИ

В марте 2017 года псковские полицейские изъяли 2660 литров контрафактного алкоголя и пресекли 112 фактов продажи незаконной спиртного. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 4 марта, на координационном совещании городских служб и ведомств при главе Пскова рассказал начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин.

Он также сообщил, что в марте было зарегистрировано 191 преступление, из них было раскрыто 157. Также было пресечено 4 факта нарушения общественного порядка. При этом полицейские присутствовали на 41 культурно-массовом мероприятии, в ходе которых не было нарушений.