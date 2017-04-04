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Владимир Папорт: 40% ДТП происходят в центре Пскова

40% ДТП происходят в центре Пскова. Об этом сообщил начальник городского ОГИБДД Владимир Папорт на координационном совещании у главы города 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, в целом, ситуация на дорогах города стабильная. В марте количество погибших в ДТП сократилось на 50%, а число аварий - на 25%.

Начальник городского ОГИБДД отметил, что больше всего ДТП происходит по вторникам с 12:00 до 18:00. Чаще всего - это наезды на другое транспортное средство или препятствие.

Также Владимир Папорт сообщил, что сотрудники ГИБДД с начала года зарегистрировали 9 тысяч административных правонарушений, направили в суды 366 дел и наложили 30 административных арестов.

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