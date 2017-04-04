Власти Пскова направили в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»

15:39, 04 апреля 2017, ПАИ

6 апреля власти Пскова направили в Москву документы на получение средств для ремонта стадиона «Машиностроитель», который запланирован в рамках подготовки к проведению Международных Ганзейских дней в 2019 году. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Калашников на координационном совещании по итогам марта, которое сегодня, 4 апреля, проводит глава Пскова Иван Цецерский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Игорь Калашников отметил, что в марте была завершена подготовка документов для проведения конкурсов на ремонт дорог. Работы планируется начать уже в мае. Сейчас, подчеркнул он, идёт только ямочный ремонт дорог. Кроме того, добавил глава администрации города, в этом году будет продолжена начатая в 2016-м реконструкция моста 50-летия Октября.

Иван Цецерский добавил, что на ремонт дорог выделаются не очень большинства – город получит 3,5 млн рублей.

Игорь Калашников сообщил, что продолжаются работы в новой школе в Борисовичах, решается вопрос с мебелью, с комплектованием школы, чтобы 1 сентября дети смогли уже сесть за парты.

А глава Пскова напомнил, что на сессии городской Думы 27 марта было принято решение о выделении средств на подготовку всех школ города к новому учебному году.

Также он напомнил, что на конкурсе «Ученик года» объявил о начале формирования коллектива помощников главы города. «Мы хотим, чтобы эти люди были маяками для своих сверстников», - сказал Иван Цецерский.