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Политика

Протоколы по итогам выборов в сентябре 2017 года в Псковской области могут снабдить QR-кодами

Избирательная комиссия Псковской области планирует применить на 5% избирательных участков, которые будут работать в единый день голосования в сентябре 2017 года, протоколы со специальными QR-кодами. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 4 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал председатель облизбиркома Николай Цветков.

По его словам, в настоящее время эта новация активно обсуждается. «За ней будущее», - заверил он. Николай Цветков пояснил, что QR-код исключит возможность каким-то образом подделать или переписать протокол и позволит избежать каких-либо обвинений в адрес избирательных комиссий.

QR-код (от английского «quick response» - быстрый отклик) - двумерный штрихкод, позволяющий кодировать большой объём информации в графической картинке.

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