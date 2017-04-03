Протоколы по итогам выборов в сентябре 2017 года в Псковской области могут снабдить QR-кодами

15:45, 04 апреля 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области планирует применить на 5% избирательных участков, которые будут работать в единый день голосования в сентябре 2017 года, протоколы со специальными QR-кодами. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 4 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал председатель облизбиркома Николай Цветков.

По его словам, в настоящее время эта новация активно обсуждается. «За ней будущее», - заверил он. Николай Цветков пояснил, что QR-код исключит возможность каким-то образом подделать или переписать протокол и позволит избежать каких-либо обвинений в адрес избирательных комиссий.

QR-код (от английского «quick response» - быстрый отклик) - двумерный штрихкод, позволяющий кодировать большой объём информации в графической картинке.