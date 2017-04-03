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Политика

Руководитель облизбиркома выступил за обновление депутатского корпуса Псковской гордумы

Председатель Избирательной комиссии области Николай Цветков выступил за обновление состава депутатского корпуса Псковской городской Думы. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков добавил, что на карте Пскова теперь можно увидеть схему избирательных округов на выборах-2017, список участковых избирательных комиссий (УИКов), и, найдя свой адрес, узнать расположение своего УИКа. По его словам, это новый программный продукт.

Что касается изменения границ избирательных округов в Пскове, председатель облизбиркома отметил, что «мяч находится на стороне депутатского корпуса». «Мы только оказали методическую помощь, чтобы они не заблудились в дебрях законодательства. На этом «степень влияния» наша закончилась», - пояснил он.

По мнению Николая Цветкова, интерес к выборам среди горожан будет расти, избиратель «ждет прямого послания от избранников и близкой коммуникации». «Люди хотят знать, что сделает конкретный депутат на территории конкретного одномандатного округа», - подчеркнул он.

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