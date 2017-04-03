Руководитель облизбиркома выступил за обновление депутатского корпуса Псковской гордумы

15:59, 04 апреля 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии области Николай Цветков выступил за обновление состава депутатского корпуса Псковской городской Думы. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков добавил, что на карте Пскова теперь можно увидеть схему избирательных округов на выборах-2017, список участковых избирательных комиссий (УИКов), и, найдя свой адрес, узнать расположение своего УИКа. По его словам, это новый программный продукт.

Что касается изменения границ избирательных округов в Пскове, председатель облизбиркома отметил, что «мяч находится на стороне депутатского корпуса». «Мы только оказали методическую помощь, чтобы они не заблудились в дебрях законодательства. На этом «степень влияния» наша закончилась», - пояснил он.

По мнению Николая Цветкова, интерес к выборам среди горожан будет расти, избиратель «ждет прямого послания от избранников и близкой коммуникации». «Люди хотят знать, что сделает конкретный депутат на территории конкретного одномандатного округа», - подчеркнул он.