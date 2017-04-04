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Общество

В районе воинского захоронения в Великих Луках ведётся ямочный ремонт

Сегодня, 4 апреля, в Великих Луках дорожники проводят ямочный ремонт на улице Дьяконова в районе воинского мемориального захоронения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, всего в этом году в городе планируется отремонтировать с применением БЦМ 2000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, метраж ямочного ремонта с опиловкой составит 2500 квадратных метров, с применением фрезерования будут отремонтированы еще 8000 квадратных метров дорожного полотна.

При благоприятной погоде сотрудники МУП «ДСУ» будут выходить на ремонт городских магистралей каждый день, в том числе и в выходные, заверили в администрации города.

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