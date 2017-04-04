Замглавы администрации: День Победы в Пскове отметят «по аналогии с прошлым годом»

16:14, 04 апреля 2017, ПАИ

На координационном совещании у главы Пскова Ивана Цецерского 4 апреля заместитель главы администрации города Мария Михайлова представила программу празднования Дня Победы. Она отметила, что торжества будут проходить «по аналогии с прошлым годом», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марии Михайловой, 5 мая пройдут траурные мероприятия, на 6-7-8 мая запланирован показ фильмов военной тематике, 8 мая состоится праздничная программа в Зеленом театре.

9 мая в 10:00 начнётся парад войск Псковского гарнизона. «К организационной работе по шествию Бессмертного полка активно подключились организация «Вечевой орден» и волонтеры», - отметила замглавы администрации Пскова. В этот же день в Зелёном театре с 15:00 будет проходить показ кинофильмов военной тематики, в 20:00 – начнётся праздничная программа. Салют запланирован на 23:00.

«День победы - наш общенациональный праздник», - сказал Иван Цецерский. Он обратил внимание на то, что необходимо в чистоте содержать братские захоронения и предложил привлечь к этой работе спонсоров и волонтёров.