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Общество

Замглавы администрации: День Победы в Пскове отметят «по аналогии с прошлым годом»

На координационном совещании у главы Пскова Ивана Цецерского 4 апреля заместитель главы администрации города Мария Михайлова представила программу празднования Дня Победы. Она отметила, что торжества будут проходить  «по аналогии с прошлым годом», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам  Марии Михайловой,  5 мая пройдут траурные мероприятия, на 6-7-8 мая запланирован показ фильмов военной тематике,  8 мая состоится праздничная программа в Зеленом театре.

9 мая в 10:00 начнётся парад войск Псковского гарнизона. «К организационной работе по шествию Бессмертного полка активно подключились организация  «Вечевой орден» и волонтеры», - отметила замглавы администрации Пскова. В этот же день в Зелёном театре с 15:00 будет проходить показ кинофильмов военной тематики, в  20:00 – начнётся праздничная программа. Салют запланирован на 23:00.

«День победы - наш общенациональный праздник», - сказал Иван Цецерский. Он обратил внимание на то, что необходимо в чистоте содержать братские захоронения и предложил привлечь к этой работе спонсоров и волонтёров.

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