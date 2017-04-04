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Общество

Иван Цецерский готов «дубиной» наводить порядок в Пскове

Глава города Иван Цецерский намерен форсировать наведение порядка на улицах и во дворах Пскова. Об этом он заявил на координационном совещании по итогам марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я сегодня объехал некоторую территорию. Там до сих пор банки, мусор... Ряд домов необходимо просто брать и дубиной наводить там порядок», - сказал глава Пскова.

Он также напомнил, что к концу апреля планируется завершить работы по месячнику благоустройства города

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